Rave party en Alsace : la colère des habitants de Guémar face aux dégâts

Au lendemain d'un week-end de fête, tous n'ont pas encore libéré le terrain. Une vingtaine de véhicules occupent toujours le champ. Ce lundi matin, le maire est venu à la rencontre des derniers fêtards encore présents. Au plus fort de la fête, jusqu'à 4 000 personnes s'étaient rassemblées pour une rave party non autorisée dans cette vaste zone naturelle. Des prairies habituellement utilisées pour le fourrage des vaches laitières. Les fêtards sont conscients des dégâts, mais selon eux, difficile de faire autrement : "on est obligé à en arriver à des extrêmes comme ça, à privatiser un champ illégalement pour faire la soirée, parce qu'au final, en voulant le faire légalement, ça n’aboutit nulle part, on ne nous donne pas les moyens". Aucun incident à déplorer et des déchets à ramasser. Mais tout ce week-end, la musique était perceptible dans les villages aux alentours. Des prairies abîmées et des nuisances pour les riverains : "ce n'est pas normal qu'il fasse autant de bruit" ; "je ne trouve pas ça normal" ; "je trouve que c'est quand même culotté, parce que ce sont des gens qui vivent de leur travail". TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre