Festival techno attaqué en Israël : notre équipe sur les lieux du massacre

Les assaillants n'ont laissé aucune chance aux occupants de ce van. Les impacts de balles et les traces de sang à l'intérieur du véhicule en témoignent. Un peu plus loin, l'horreur monte encore d'un cran. Dans les champs, sur le bord des routes, il y a les corps des victimes de l'attaque du festival techno, comme le constate notre équipe sur place. C'est une route qui porte les stigmates d'une matinée d'horreur avec les deux côtés des véhicules laissés à l'abandon. Les portes et les coffres sont ouverts, parfois il y a du sang à l'intérieur et une odeur insoutenable. Sur le site du festival, la dévastation est totale. Des images de drones montrent l'ampleur de l'attaque et la panique qu'elle a provoquée. De nombreux véhicules ont été abandonnés, bloqués lors de la fuite des festivaliers. Une partie d'entre eux a été calcinée. Ce lundi matin, l'armée israélienne est déployée dans la zone. TF1 | Reportage T. Misrachi, S. Riou