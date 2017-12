Ravières : les villageois cherchent un repreneur pour leur pharmacie

La pharmacie de Ravières a plus de 100 ans et fait partie de l'histoire du village. Pourtant, elle risque de disparaître faute de repreneur. En effet, l'actuelle pharmacienne va s'installer dans le village voisin au grand regret des 850 habitants de la commune. Ces derniers ont lancé un appel sur les réseaux sociaux afin de trouver un nouveau pharmacien avant le 31 décembre 2017. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/12/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.