Ravitaillés en eau depuis cinq mois par camion

Après huit jours de calvaire, la mairie d'Arlanc (Puy-de-Dôme) a beau lui assurer que l'eau ne sera plus coupée, mais Marie-Clémence ne peut s'empêcher de faire des réserves. La semaine dernière, une centaine des habitants de la ville, se retrouvent sans eau potable. Un mince filet coule pendant la nuit, mais plus rien pendant la journée. Les habitants ont pour consigne de limiter leur consommation en évitant par exemple de laver leur voiture. À cause de la sécheresse, les sources de la commune se sont taries. Le maire fait donc acheminer de l'eau des communes alentour. Un camion-citerne fait l'aller-retour cinq fois par jour. Une logistique qui demande une vigilance de chaque instant pour éviter, comme la semaine dernière, que le niveau ne tombe trop bas. Pour l'instant, ces 12 000 m3 journaliers proviennent de communes qui sont excédentaires en eau. Mais le maire d'Arlanc craint que cette solidarité ne résiste pas à l'été. Pour faciliter le partage, la gestion de l'eau sera confiée aux communautés de communes dans trois ans. TF1 | Reportage E. Vinzent, P. Delannes