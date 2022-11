Raymond Devos, l'éternel jongleur des mots

Partons à la découverte de sa demeure, transformée en musée, c'est un peu comme si l'on avait reçu une invitation du propriétaire pour son anniversaire. Et quand on rentre dans cette maison que Raymond Devos appelait "la maison du plus fou", on se sent un peu sens dessus dessous. Raymond Devos a vécu à Saint-Rémy-lès-Chevreuse pendant 40 ans, et voulait qu'après sa mort, sa maison verte sur le jardin, soit ouverte au public. On entre ici dans son intimité. Le bureau est intact, comme s'il allait revenir, avec toujours un dictionnaire ouvert, son livre préféré. Et des mots jetés sur le papier, comme une volée de pensées. On monte au grenier, où il cherchait l'inspiration dans un bric-à-brac d'objets. Clown, poète, musicien... Raymond Devos a été près de 50 ans sur scène, un artiste total et un bon vivant. Il venait d'une famille désargentée et s'amusait à dire : "j'ai commencé par la fin". Lui qui s'est arrêté au certificat d'études et enseignait dans les écoles. Et l'on dira comme une petite fille qui a écrit sur le livre d'or : "J'ai bien aimé ta maison monsieur Raymond Devos". TF1 | Reportage M. Izard, D. Salmon