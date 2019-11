Raymond Poulidor, alias "Poupou", la star du jour de la presse française

Les Français étaient émus par la disparition de Raymond Poulidor à l'âge de 83 ans. Tout le monde a tenu à lui rendre hommage. Ce 14 novembre 2019, la légende du cyclisme est à la Une de presque tous les journaux. La Dépêche du Midi et l'Est éclair ont titré "Adieu Poupou!". "On l'appelait Poupou", a écrit Sud Ouest. Et L'Est Républicain a mis en gros titre "Poulidor s'est échappé". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.