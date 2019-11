Raymond Poulidor reste dans toutes les têtes à Toulouse

Une belle page du sport français s'est tournée le 13 novembre 2019. En effet, le décès de "Poupou" a marqué le pays. À Toulouse par exemple, sur les berges du canal du Midi, les passionnés de vélo ont une pensée pour Raymond Poulidor. Ce dernier a trop souvent été qualifié d'éternel second, alors qu'il est également un grand champion. Il est celui qui a fait naître l'amour du vélo chez la plupart des gens. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.