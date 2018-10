Les réactions des citoyens suite à l'allocution d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron s'est exprimé hier soir à la télévision pour évoquer le remaniement. Il a surtout réaffirmé le cap de sa politique et aussi sa promesse d'améliorer le quotidien des Français. Sur le marché d'Audruicq ce 17 octobre 2018, l'intervention du président de la République n'est pas vraiment le sujet de conversation du moment. Les Français auraient aimé du concret. Toutefois certains admettent que l'exercice du pouvoir est compliqué car on ne peut pas contenter tout le monde. Les citoyens veulent encore donner du crédit à Emmanuel Macron si et seulement si de réels changements sont opérés dans leurs vies quotidiennes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.