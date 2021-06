Réaménagement du bac : comment élèves et enseignants réagissent aux annonces

Les candidats au bac 2021 n'ont pas encore leurs résultats qu'on parle déjà du bac 2022 et de ses nouveautés. Tout d'abord, celles qu'on appelait "les évaluations communes" seront supprimées à la rentrée prochaine. Deux étaient prévues en première et une en terminale. Pour les élèves et leurs parents, tout cela est bien difficile à suivre : "on n'a pas le temps de découvrir une réforme que déjà, ils en annoncent une nouvelle", "ça change tout le temps". À la place de ces évaluations communes, le poids des bulletins scolaires va augmenter. Pour l'instant, ils comptaient pour 10% de la note finale au bac. Ce sera désormais 40%. Mais comment s'assurer de l'égalité des élèves alors que les enseignants notent plus ou moins sévèrement ? Le ministère promet un guide pour les annotations. Certains professeurs craignent par contre plus de pression sur leurs épaules. Enfin, les matières des épreuves écrites finales ne seront plus évaluées pendant le contrôle continu, uniquement le jour de l'épreuve. Le poids des options facultatives va aussi augmenter.