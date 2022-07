Reboiser après un incendie, l'exemple de l'Ardèche

En 2014, un peu plus de 60 hectares du massif forestier de l'Ardèche ont brûlé. Quelques années après, 10 000 arbres ont été replantés, des pins Salzmann. C'est une espèce menacée, réintroduite dans la région. "Il a une résistance plus forte que le pin maritime. Il résiste un peu mieux au feu", explique Jean-Marie Laganier, maire de Banne. Ce travail de diversification des végétaux est essentiel face aux risques d'incendies. Dans ce village de 700 habitants, cette forêt est un patrimoine que l'on veut sauvegarder : "Il faut avoir un regard sur tout ce qui peut se passer derrière. Ce n'est pas que pour nous, mais pour toutes les générations futures". Le secteur est marqué tous les ans par des incendies. Alors pour protéger le paysage, les habitants eux-mêmes ont décidé de retrousser les manches. Depuis deux ans, une quinzaine de volontaires sillonnent la forêt aussi régulièrement que possible. La vigilance des habitants de Banne restera forte tout l'été pour assurer et protéger la renaissance de leur massif ardéchois. TF1 | Reportage O. Couchard, E. Nappi