Rebond épidémique dans l'Hexagone : le masque fait son retour

Dans un salon de coiffure, l'affichage est clair. Ici, on préfère accueillir les clients avec un masque. "Je ne peux pas obliger les gens à porter de masque en rentrant, mais en tout cas, c'est un souhait de ma part. C'est important, car il y a beaucoup de clients qui se succèdent dans cet endroit", explique le coiffeur. La clientèle joue le jeu, comme dans un autre salon. Dans une boulangerie, c'est tout l'inverse. Ici, 80% des clients ont retiré le masque, le personnel ne le porte plus et on s'en réjouit : "c'est vrai qu'on respire mieux sans le masque et pendant qu'il n'y a pas d'obligation, j'en profite, après, on verra" ; "je trouve ça cool qu'on puisse l'enlever". Pour beaucoup, il faut faire preuve de bon sens et le conserver dans les endroits à risque. "Je préfère garder le masque quand je fais mes courses et aussi dans les endroits où il y a plein de personnes âgées" ; "Dans les lieux où il y a beaucoup de personnes, c'est bien quand même de le conserver encore le temps qu'il faudra", racontent des passants. Le port du masque reste obligatoire dans les transports en commun et les établissements de santé. TF1 | Reportage A. Vieira, X. Thoby