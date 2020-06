Rebondissement dans l'affaire Fillon avec les propos de la procureure

Eliane Houlette, ancienne cheffe du parquet national financier, a affirmé devant la Commission d'enquête parlementaire sur l'indépendance du pouvoir judiciaire l'existence de contraintes lors de l'affaire Fillon. Catherine Melet-Champrenault, procureure générale de Paris, lui aurait mis des pressions sur le choix procédural et aurait demandé des remontées d'informations en temps réel. Face à cela, la droite crie au scandale politique et à l'instrumentalisation de la justice. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.