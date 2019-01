Recensement 2019 : 7 000 communes concernées

La campagne de recensement démarre ce 17 janvier 2019 jusqu'à la fin février dans près de 7 000 communes. Durant cinq semaines, les agents recenseurs vont faire du porte-à-porte à la rencontre des habitants. Plusieurs documents sont à remettre dans chaque logement : une fiche pour le foyer et plusieurs bulletins individuels pour chaque occupant. Pour éviter les démarchages abusifs, les agents doivent présenter leur carte officielle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.