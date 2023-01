Recensement : le compte est bon

Vous avez sûrement déjà croisé les agents recenseurs. Odile Collot, une habitante de Pibrac (Haute-Garonne), est en charge du recensement dans sa commune. Elle parcourt les rues, s'arrête devant chaque maison, pour prévenir les habitants et leur donner toutes les informations nécessaires. Cette année, neuf millions de personnes vont être recensées. L'opération est obligatoire. "Je vais pointer, relancer les personnes qui ont des réticences, les convaincre et les assister. Il faut être assidu et il faut de la ténacité", déclare Odile. Si vous avez reçu la lettre, vous avez un mois pour vous enregistrer. Fabien a décidé de le faire sur Internet. Il doit donner des renseignements sur les membres de sa famille, ses modes de déplacements ou encore la taille de sa maison. Une tâche rigoureuse mais relativement simple. Pour la maire de la commune, connaître sa population avec précision est essentiel. En effet, les dotations de l’État dépendent du nombre d'habitants. Ces données lui permettent aussi de prendre des décisions adaptées. Dans les petites communes, le recensement est effectué tous les cinq ans. TF1 | Reportage M. Chaize, P. Mislanghe, G. Udron