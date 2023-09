Recensement, "loup y es-tu" ?

À la tombée de la nuit, dans le massif du Roc d’Enfer (Haute-Savoie), une trentaine de professionnels se préparent à une mission originale. Ce soir-là, depuis les sommets, ils vont tenter d’entendre des louveteaux. Ce serait le signe qu’une meute s’est reproduite dans l’année. Le groupe a une méthode bien particulière : imiter le hurlement du loup pour espérer une réponse. L’opération menée trois fois dans l’année par les techniciens et est strictement interdite aux amateurs. À 2 000 mètres d’altitude, les dix équipes hurlent en simultanée par sessions de trois minutes trente. Ces dernières ne sont pas toujours fructueuses. Mais au même moment, de l’autre côté de la vallée, ils ont une réponse de quelque chose qui ressemble à un loup adulte. L’opération est concluante. Ces données servent à évaluer la présence du loup dans les Alpes, en plus des pièges photos ou des empreintes. Dans l’Hexagone, il y aurait 1 104 loups selon les autorités, mais les agriculteurs ne sont pas du même avis. Certains d’entre eux souhaitent la suppression de son statut d’espèce protégée. TF1 | Reportage C. Gerbelot, F. Marchand, R. Ribeiro