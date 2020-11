Recette : les secrets de la potée champenoise

A Neuville-en-Verdunois (Meuse), la potée Lorraine de Dominique laisse rarement ses convives indifférents. Ce plat nécessite une préparation aussi longue que la liste de ses ingrédients. Il faut trois sortes de viandes pour concocter une bonne potée : de la palette, des saucisses et du lard fumé. L'astuce étant de choisir uniquement des produits locaux. Il faut environ trois heures à Dominique pour préparer une potée. A noter que la recette de ce plat peut changer en fonction des saisons. Par exemple, au printemps, on peut rajouter des petits-pois et des haricots verts à la préparation. En cette période, le plat est composé de choux, de poireaux, de carottes, de navets, de pommes de terre et de haricots. Pour la préparation : les haricots sont les premiers à cuire avec le lard et la palette sans jamais saler. Ensuite, tous les ingrédients sont à ajouter au fur et à mesure des trois heures de cuisson. Au final, rien ne sera perdu y compris le bouillon.