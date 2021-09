Recette pour gourmands : la tarte à la praline

Cela fait 30 ans que la tarte à la praline régale les gourmands à Lyon. Sa couleur chatoyante comme une pomme d'amour attire tous les regards et fait saliver les papilles. La tarte à la praline, les Lyonnais l'adorent. Dans cette boulangerie, il s'en vend plus de 50 par jour, et cela, toute l'année. Celui qui a popularisé ce dessert il y a 30 ans, c'est Philippe-Marc Jocteur, le pape de la praline. En 1991, il est le premier à commercialiser cette tarte inventée quelques décennies plus tôt par des restaurateurs de la région. C'est une pâte sablée ultra fine et une robe gourmande délicatement caramélisée. Un dessert si populaire qu'il s'est vite imposé dans toutes les familles. Monique, elle, prépare la tarte à la praline avec ses petits-enfants. C'est une recette qu'ils adorent. Comme disait Paul Bocuse, les meilleures recettes sont souvent les plus simples. Il ne reste plus qu'à savourer sa récompense.