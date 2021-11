Réchauffement climatique : la banquise aussi impressionnante que fragile

En cette saison à neuf heures du matin, le soleil se cache encore derrière les montagnes au-dessus d'Ittoqqortoormiit. A dix heures, le village entre dans la lumière et c'est le moment de notre rendez-vous. Les prévisions météo sont bonnes, journée idéale pour partir à la chasse aux phoques. Pour l'instant, la température est de moins dix degrés mais le chasseur prend ses précautions. A cette époque de l'année, la mer devrait être encombrée par des morceaux de glaces mais ce n'est pas le cas. "Il y a plusieurs années, nous avions beaucoup de glaces de mer à cette période. Mais maintenant, il n'y a plus rien, seulement des icebergs", confie Mette Piké Barselajsen, interprète. A midi, le soleil d'automne nous réchauffe un peu. Le vent s'est calmé. Nous débarquons sur une plage blanche. Ici, on peut faire quelques pas sur les prémices de la banquise. "La chasse est l'activité la plus importante pour nous. Nous avons encore des chasseurs professionnels et c'est crucial de conserver cette tradition. Pour cela, il nous faut de la glace de mer", explique Mette. Mais ici, le constat est sans appel. La banquise est moins épaisse et plus tardive. T F1 | Reportage M. Izard, B. Lachat, J.F. Jouanne