Recherche berger à tout prix

Si vous avez déjà rêvé de quitter votre bureau pour élever des chèvres, n'attendez plus. Près de 120 hectares de pâturage n'attendent que vous dans la commune des Cévennes, à condition d'y élever des chèvres. Elles s'y sentiront bien et pourront brouter généreusement des broussailles. Un fait indispensable pour entretenir le territoire communal. Et pour vous convaincre encore plus, le maire a investi 80 000 euros dans un logement flambant neuf. La peinture y est encore fraîche. Il est situé au cœur du village qui compte 130 habitants. Recréer une activité pastorale, serait-ce la nouvelle solution pour repeupler les villages reculés ? Dans la commune voisine, Mathieu Picot et sa compagne ont emménagé il y a trois ans. Elle était dans le tourisme, et lui était dans une association. Grace au soutien de la commune, ils ont changé de vie pour élever des brebis. Un petit berger d'à peine deux ans est déjà prêt à reprendre l'activité. Un coup de jeune inespéré pour la commune. TF1 | Reportage A. Cazabonne, J.V. Molinier