La recherche se poursuit pour retrouver le sous-marin argentin disparu

Le sous-marin argentin San Juan est porté disparu depuis mercredi dans l'Atlantique sud. Avec l'aide d'autres pays comme les États-Unis, l'autorité argentine a doublé les recherches pour tenter de localiser l'appareil. Une course contre la montre pour sauver les 44 membres d'équipage.