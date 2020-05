Récolte des abricots : les agriculteurs contraints de se passer des saisonniers étrangers

À un mois de l'été, la récolte des abricots vient tout juste de commencer dans le Gard. Mais les producteurs craignent de ne pas pouvoir y arriver jusqu'au bout. Avec la fermeture des frontières, ils doivent en effet se passer de leurs saisonniers étrangers. Et malgré l'appel du gouvernement aux salariés en chômage partiel à aider les agriculteurs, il est difficile d'embaucher de la main-d'œuvre française.