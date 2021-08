Récolte des pommes : les producteurs de Haute-Vienne manquent de cueilleurs

Les pommes sont encore un peu vertes et ne seront mûres que d'ici un mois. Malgré tout, la saison du recrutement a déjà commencé dans le verger de la "Famille Teulet", où 600 cueilleurs sont attendus en septembre. Pour l'instant, seulement dix ont répondu à l'appel. "Ça ne m'inquiète pas pour l'instant, car c'est vrai que la cueillette va être tardive", explique Sandrine Ferrier, arboricultrice bio à La Roche-l'Abeille (Haute-Vienne). Un saisonnier récolte normalement une tonne de pommes par jour. Mais avec le gel et la pluie, les rendements vont être moins élevés. "D'habitude, on leur demande de ramasser un certain calibre et d'avoir une certaine cadence. On sait que cette année, on va être beaucoup plus souple à ce niveau-là", lance toujours Sandrine Ferrier. Les contrats sont de quatre à six semaines, payés au SMIC horaire. Pour aider les arboriculteurs à récolter, une association agricole et Pôle emploi se mobilisent. Un numéro de téléphone pour le recrutement vient aussi d'être mis en place.