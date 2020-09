Récolte des toutes premières olives dans les Bouches-du-Rhône

Du côté d'Arles (Bouches-du-Rhône), la récolte des toutes premières olives a débuté. Dans les champs d'oliviers, les cueilleurs s'activent avec beaucoup de minutie. En ce mois de septembre, seules les olives avec le bon calibre et la bonne maturité sont cueillies. Elles serviront à faire les fameuses olives cassées de la vallée des Baux. Découvrez en images le processus de préparation de cette spécialité locale ancestrale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.