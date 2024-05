Récolte en baisse, prix en hausse : les fruits victimes des pluies

Sur son exploitation, Jean-François Garrabos produit des pêches, des fraises et des kiwis. Ici, il pleut tous les jours depuis trois semaines. Résultat : les nectarines gonflent et éclatent. Autre conséquence plus surprenante de la météo : ces fleurs de kiwi ont besoin d'être pollinisées par les abeilles. Mais avec la pluie, les insectes ne sortent plus de leurs ruches. Sur le marché de Nérac (Lot-et-Garonne) à quelques kilomètres de là, on se demande déjà si les fruits d'été auront le même goût et si on les trouvera en aussi grande quantité. Les pommes, les poires et les fraises sont épargnées. Ce sont les fruits à noyau qui sont les plus concernés. Comme il travaille avec des producteurs partout dans le pays, ce revendeur ne manquera pas de marchandises. Mais les investissements de certains maraîchers pour protéger les fruits auront des conséquences. Dans le Gard aussi, la pluie ne s'arrête plus. Ici, les producteurs de cerises sont en danger. Les fruits éclatent quasiment tous. TF1 | Reportage Y. Chambon, F. Gourdin, A. Erhel