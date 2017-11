La récolte des endives a commencé dans le nord de la France

Depuis quelques jours, l'endive détrône la salade ou encore le chou. Celle-ci est vendue trois euros en moyenne et est la star des étals. Il existe deux types d'endives, celles qui poussent dans des hangars et les meilleures, dans les pleines terres. L'endive se déguste braisé, en gratin ou bien en salade. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.