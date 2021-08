Reconfinement en Guadeloupe : les services de réanimation proches de la saturation

La Guadeloupe a connu la veille sa dernière soirée sans restriction avant longtemps. Dès 20 heures, ce mercredi, le confinement fera son retour sur l’île pendant au moins trois semaines. Guadeloupéens et touristes ont tenu à profiter de cette dernière occasion. Le reconfinement, c’est l’interdiction de s’installer sur la plage, de sortir à plus de dix kilomètres de son domicile sans attestation, mais aussi une nouvelle désillusion pour les commerçants. Le restaurant de Sandrine Ali Cherif, sur le port de Pointe-à-Pitre, venait tout juste de rouvrir après un mois de fermeture suite à un incendie. Pour elle, le retour du confinement, c’est un nouveau coup de massue. Une frustration partagée par de jeunes vaccinés. Ils pensaient être protégés des restrictions et regrettent de subir les conséquences du choix des antivaccins. En Guadeloupe, 16% de la population est entièrement vaccinée. Un taux très faible qui serait dû en partie à la désinformation autour du vaccin et la méfiance de la population, selon un médecin de l’île. Au moins, le vaccinodrome réalise 550 injections par jour depuis une semaine.