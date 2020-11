Reconfinement : la détresse des santonniers en Provence

Chaque année en novembre et décembre, les santonniers réalisent 80% de leur chiffre d'affaires, un moment crucial pour leur activité. En effet à cette période de l'année, les foires les plus importantes de la région se tiennent à Aubagne et Marseille (Bouches-du-Rhône ). Mais avec le reconfinement, celles-ci sont annulées. Dans l'atelier de Stéphane Campana, un artisan à Aubagne, le travail de toute une année est stocké dans des cartons. Il a créé des milliers de santons pour les vendre sur les marchés de Noël qui n'auront pourtant pas lieu. Il y a quelques mois, l'artisan a investi dans un site Internet mais pour l'instant les ventes ne sont pas suffisantes. Pour pouvoir s'en sortir, les santonniers de la région espèrent un assouplissement des règles de confinement et sauver surtout les ventes en décembre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/11/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 novembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.