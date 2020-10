Reconfinement : le mode d’emploi de l'attestation de déplacement

On se souvient encore de l'attestation de déplacement qu'il fallait remplir durant le premier confinement. Covid oblige, nous devons revenir à ce mode de fonctionnement. Par contre, cette fois-ci, il y aura probablement trois types d'attestation et non plus une seule. Des attestations qui devraient être mises en ligne ce jeudi dans la soirée sur l'application "Tous anti-Covid" et sur le site du ministère de l'Intérieur une fois qu'elles seront confirmées par les ministres. Aussi, il y aura l'attestation de déplacement dérogatoire qui se base sur le modèle de celle du mois de mars. Elle sera utile pour faire ses courses, promener son chien aux alentours de sa maison ou encore se rendre à un rendez-vous médical. Par contre, d'autres attestations spécifiques seront à télécharger en fonction du motif pour lequel vous vous déplacez. Et enfin, puisque durant ce reconfinement, les établissements scolaires resteront ouverts, il pourrait y avoir un troisième document pour les parents.