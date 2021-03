Reconfinement : les prix flambent dans les gares

La plupart des trains sont complets. A la gare Montparnasse, les prix des billets s'envolent. Le montant habituel pour Bordeaux dans les prochains jours s'élève en moyenne à une quinzaine d'euros. Ce vendredi matin, jour de grand départ précipité, les billets s'affichent à 111 euros. Les prix pourront même atteindre les 166 euros ce soir, soit presque dix fois plus cher. "N'y voyez pas une manœuvre opportuniste de la SNCF", défend Florian Litzler. C'est comme cela que son système de réservation fonctionne. Plus il y a de demandes, plus les prix grimpent. Pour faire face à l'afflux de voyageurs, la société va renforcer son personnel dans les gares et rajouter quelques wagons aux trains qui circulent déjà. L'objectif est d'accueillir plus de monde et de vendre plus de billets.