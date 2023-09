Reconnaissance mondiale pour la Maison carrée

La Maison carrée, c'est un temple vieux de 2 000 ans. Sa façade romaine est la mieux conservée au monde et admirée par les Nîmois. Ici, on attendait avec impatience son inscription au patrimoine mondial de l'Unesco : "Je suis ravie. Je suis Nîmoise depuis toujours, et donc on l'attendait, on est fier". C'est un monument solide, élégant et impressionnant aussi par ses dimensions : 17 mètres de hauteur, quinze mètres de largeur, et ses 30 colonnes corinthiennes. Ces touristes américains ne pouvaient pas passer à côté. À l'intérieur, une salle unique, immense et sobre. Ce temple est dédié au prince de la jeunesse, les héritiers d'Auguste, le premier empereur romain. À l'époque romaine, c'était un lieu de cérémonie, interdit à la population, et maintenant, il accueille jusqu'à 2 500 visiteurs par jour. L'espoir de la ville désormais, c'est une augmentation de la fréquentation. La Maison carrée est le premier monument de Nîmes à être classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Un peu plus loin, les célèbres arènes attendent encore leur tour. TF1 | Reportage M. Rio, C. Arrigoni