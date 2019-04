Reconstruire Notre-Dame, à la fois un rêve et un long travail pour les artisans

Dans le cadre de la reconstruction de Notre-Dame de Paris, de nombreux artisans devraient être mobilisés. Un chantier qui représente la concrétisation d'un rêve pour certains d'entre eux. Du côté des Compagnons du devoir, on craint de manquer de main d'œuvre et de temps. Le délai de cinq ans fixé par Emmanuel Macron pourrait ne pas suffire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.