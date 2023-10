Reconstruction de la Vésubie : pourquoi est-ce si lent ?

Cela fait trois ans que les habitants de ce quartier n'ont que ce passage de fortune. Il y a un mois, un orage l'a à nouveau emporté. Le pont définitif n'est pas prêt de voir le jour. C'est ce que vient de découvrir le maire dans un courrier concernant ces travaux urgents. Ils n'interviendront pas avant trois ou quatre ans. À cette lourdeur administrative vient de s'ajouter un autre problème de taille. En mars, une enquête sur les chantiers a été ouverte pour détournement de fonds publics, escroquerie, faux et usage de faux. Des agents de la métropole et des entrepreneurs seraient impliqués. Résultat, les chantiers en cours ont été stoppés net en attendant les conclusions de l'enquête. Pourtant, il y a urgence, depuis la tempête, des maisons sont menacées par un cours d'eau qui peut déborder en cas d'intempéries. Il faudrait sécuriser ce cours d'eau, monter un mur, créer une route définitive, mais là encore, c'est trop lent. Ici, les études sont terminées et les travaux devraient enfin pouvoir commencer, mais dans quelques mois après l'hiver. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde