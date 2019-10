Reconstruction de Notre-Dame de Paris : 104 millions d'euros déjà versés par des donateurs

Six mois après l'incendie de la cathédrale, les fondations continuent de recevoir des promesses de dons. La majeure partie des donations viennent de particuliers. "Une très grande surprise", affirme Christophe Rousselot, délégué de la Fondation Notre-Dame. Notons que trois fondations se partagent la collecte et que 104 millions d'euros ont déjà été versés par des donateurs. Quant aux promesses de dons, la directrice générale de la Fondation du patrimoine ne s'inquiète pas pour leur concrétisation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.