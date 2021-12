Reconstruction de Notre-Dame : des chênes remarquables sciés en Mayenne

Elle a beau s'appeler la scierie des géants, jamais elle n'avait à abriter des chênes aussi longs. En effet, 22 mètres sous le hangar s'engagent, prêts au débitage. Yeux et caméras braqués sur la machine qui semble glisser sans émotion sous l'écorce, mais l'arbre se laisse faire comme s'il avait saisi son destin. Tous regardent s'accomplir la découpe par tronçon de 36 cm, destinés à établir ce qu'on appelle le "tabouret de la flèche". C'est le socle qui va lui permettre de s'ériger droite et fière vers le ciel, et pour laquelle en mars dernier nous avons regardé, éberlués, ces arbres tomber de tout leur long. Sélectionnés pour leur taille, au-delà des 20 mètres en forêt de Bercé, (Sarthe), il fallait contempler ces géants à terre. Chênes plantés il y a quatre fois cent ans, troncs d'un mètre de diamètre exceptionnel, qui doivent désormais passer aux mains des charpentiers. Il s'agira alors de se référer à des plans historiques laissés par leurs ancêtres pour rebâtir à l'identique la flèche. Un pur ornement qui fait la signature de la cathédrale avec sa coque et ses apôtres sauvés de l'incendie, et qui l'attendent. TF1 | Reportage F. Leenknegt, G. Bellec, J. Lachat