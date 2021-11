Reconversion : ancien informaticien, il ouvre une ferme pédagogique

Dans ce petit village normand, François s'est fixé une mission : arriver à faire prendre conscience aux enfants du respect de la nature. Tous ces écoliers ou presque ont un membre de leur famille dans le milieu agricole. Pourtant, cette génération est parfois déconnectée de la terre. Alors, François essaye de recréer dans la bonne humeur un lien avec le monde rural en fondant cette ferme pédagogique. Pendant dix ans, il a travaillé dans l'informatique. Il était le premier de la famille à quitter la ferme pour découvrir l'usine. Mais à chaque fois, quand il rentrait sur ces sentiers d'enfance, il observait le village lentement se transformer et les petites fermes disparaître. "Pour sauver la ferme, quelque part, il fallait agir", explique-t-il. François a donc décidé, il y a plus de 20 ans, de rejoindre son frère Louis, aujourd'hui retraité. Il ne voulait pas agrandir le cheptel mais il voulait donner à cette ferme, qui est dans la famille depuis plus de quatre siècles, un nouveau souffle. "Le fait de faire une ferme pédagogique par ici, ce n'était pas vraiment gagné", confie-t-il. Mais en changeant de vie, il s'est surtout découvert un talent.