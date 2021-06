Reconversion : Mankoura, femme de ménage, va devenir aide-soignante

Mankoura Koné, femme de ménage, a décidé de changer de métier. Elle va devenir aide-soignante dans une maison de retraite. Elle bénéficie d'un partenariat entre le groupe Korian, qui cherche à recruter des aides-soignants, et son ancien employeur qui lui, avait plutôt tendance à licencier. Elle se lance donc dans une formation de quatorze mois, avec à la clé un CDI. Elle apprend à devenir l'ange gardien des résidents d'un Ehpad, à les servir et à les connaître chacun. A 45 ans, Mankoura voulait faire un métier plus humain, avec du contact. "J'écoute tout le monde, que je sois concernée ou pas. Et je parle beaucoup", confie-t-elle. "Ce contact que j'ai avec eux, c'est ici ma place", rajoute-t-elle. Si tout se passe bien, elle sera embauchée à l'issue de sa formation, pour 1 900 euros brut. Chaque année, le groupe recrute 2 500 aides-soignants diplômés d’État et souhaite former 1 000 personnes de plus. Un autre partenariat a été signé avec une enseigne de grande distribution et 60 salariés dont l'emploi est menacé se sont déjà portés volontaires.