Record de la plus longue galette-saucisse battu en Mayenne : les Bretons digèrent mal

De la galette-saucisse en Mayenne, sur le marché de Dinan (Côtes-d'Armor), on n'y croit pas vraiment. "Ça ne nous viendrait pas à l'idée de demander une galette-saucisse en Mayenne", confient des habitants. Pour les Bretons, c'est LA spécialité locale et elle se mérite. Il faut faire la queue pour y goûter. Dans la crêperie "Tiphaine", une entreprise artisanale, on travaille en famille depuis trois générations. "Pour avoir une bonne galette-saucisse, il faut une bonne saucisse et une bonne galette", explique Olivier Duval, le gérant. "Je me suis un petit peu battu avec mon boucher, il y a déjà quelques années, pour avoir la saucisse-là. Maintenant il sait comment je la veux et il le fait toujours pareil", raconte-t-il. Olivier et son fils en découlent près de 500 en une matinée. Un succès fou pour une recette très simple : de la galette de blé noir et de la saucisse pur porc. "C'est typique breton, nous, on a le petit truc en plus", rajoute Thibault Duval. Pour en connaître le secret, il faudra venir déguster la galette-saucisse, en Bretagne bien sûr.