Le Touquet, ville la plus ensoleillée de France ce printemps, du jamais-vu depuis 70 ans

Comme presque tous les jours depuis le début du printemps, le soleil donne au Touquet et à ses douze kilomètres de plage une allure d'été. Cette ville est en tête du classement de Météo-France, avec plus de 706 heures d'ensoleillement depuis le mois de mars. En centre-ville, les commerçants, eux, misent gros sur le beau temps pour rattraper les huit semaines de confinement.