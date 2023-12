Record : plus de 900 km de bouchons à la mi-journée

Une vidéo tournée ce samedi matin aux alentours de 8h30, sur l’A5 en Île-de-France, montre les premiers embouteillages en direction de Lyon (Rhône). Au niveau national, on constate 900 kilomètres de bouchons à la mi-journée, avec un trafic encore très chargé autour de Paris. C’est également le cas autour d'autres grandes villes comme Bordeaux (Gironde). Des ralentissements sont aussi à noter sur l’A9 entre Montpellier (Hérault) et Nîmes (Gard). Sur l’aire d’autoroute, il y a ceux qui sont partis aux aurores, et il y a les autres. Le réveillon est pour demain, et c’est l’explication à ces embouteillages monstres depuis hier. Avec les vacances qui ont débuté le 22 décembre, cela ne laisse pas beaucoup de marge pour être à l’heure à Noël. TF1 | Reportage F. Agnès