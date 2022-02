Recours aux centrales à charbon : en Moselle, des riverains pas ravis

Cette centrale à charbon tourne à plein régime depuis quelques semaines. Certains habitants des villages voisins ont remarqué qu'il y avait plus de fumées. Il reste seulement deux centrales de ce type dans l'Hexagone. En ce moment, ici, 5 000 tonnes de charbon sont brûlées chaque jour. Il y a plus d'activités. Mais cela reste discret selon les riverains et les commerçants. Actuellement, 20% du parc nucléaire français est à l'arrêt. Raison pour laquelle le charbon est appelé en renfort, même s'il dégage plus de CO2. Eddy Van Hasselt, restaurateur, a connu les débuts de la centrale à charbon dans les années 80. On compte à nouveau sur elle, une bonne nouvelle. "Formidable, pourvu que ça dure. Cela ramène du travail ", se réjouit-il. La fermeture définitive de cette centrale à charbon est fixée au 31 mars prochain. Certains aimeraient la conserver, même si un projet de chaudière biomasse est prévu pour continuer à fournir de l'électricité. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly,