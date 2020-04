Recrudescence de la maladie de Kawasaki : faut-il craindre un lien avec le Covid-19 ?

Une maladie rare dont les symptômes s'apparentent à ceux du syndrome de Kawasaki est en train de contaminer les enfants. On compte douze cas en Angleterre et 25 en région parisienne. Les médecins ont donc lancé un appel dont "l'objectif est d'alerter les autorités sanitaires sur la recrudescence des cas", affirme le Pr Pierre-Louis Léger, chef de service réanimation pédiatrique à l'hôpital Armand-Trousseau à Paris. Quels sont les symptômes qui doivent alarmer ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.