Recrutement des saisonniers : les employeurs peinent à trouver des candidats

Les sommets blanchissent et les stations de ski ouvrent dans un mois à peine. Pourtant, on manque encore de bras. "On recherche un serveur et un commis de cuisine, mais ça ne se bouscule pas au portillon. On a mis l'annonce au mois de septembre et on a reçu quelques CV, mais ce n'est pas fou", confie Sabine Borelli, restauratrice à Auron (Alpes-Maritimes). Serveurs, professionnels du ski ou vendeurs, pour tous les employeurs venus recruter dans ce forum, les candidats se font plus rares cette année. La pénurie est une opportunité pour les chercheurs d'emploi. "J'ai cherché un travail de chef de rang que je viens de trouver. Ça a été assez rapide" ; "J'ai eu un diplôme de pisteur-secouriste l'année dernière. J'ai eu une proposition, donc maintenant, il faut que je vois par rapport aux conditions", racontent certains. Cette année, les employeurs doivent séduire les candidats. Christophe Fanciulli, directeur de "La Raclette", propose de les loger. "On est obligé de les loger si on veut qu'ils se déplacent pour faire la saison", nous explique-t-il. Certaines sociétés offrent même des formations.