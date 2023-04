Recrutement hors norme pour sauver l'été

Le cadre de travail de ce restaurant est idyllique : soleil, proximité de la mer, salaire de 1 900 euros net par mois. Et pourtant, en coulisses, les candidats sont rares. En cuisine, des saisonniers sont à recruter. Jeudi, il en avait trouvé un qui avait fait une journée d'essai. Ce midi, plus de réponse. Ne pas donner suite sans prévenir, c'est une attitude qui n'étonne plus ce chef. En salle, c'est le même problème, il manque deux serveurs. Andréa est en CDI là depuis quatre ans, il faudra être partout à la fois. Pour le patron, le planning est devenu un casse-tête quotidien. Les conséquences, ne pas pouvoir ouvrir la terrasse ce midi et faire des choix. Quelques kilomètres plus loin, c'est aussi la préoccupation principale des responsables de ce club de vacances. Ce vendredi, quatre personnes se sont présentées et le directeur a le sourire. Des tête-à-tête de quelques minutes pour trouver la perle rare rémunérée 1 700 euros brut par mois. Ce qui va convaincre cette jeune étudiante, ce sont les 35 heures par semaine et les deux jours de repos. TF1 | Reportage L. Romanens, P. Véron