Recrutement : on cherche des gardes-champêtres en ville

Ils sont policiers municipaux, mais pas seulement. Dans les rues de La Rochelle (Charente-Maritime), Laure et Alexandre traquent les infractions liées à l'environnement. Ces agents sont des gardes-champêtres nouvelle génération. Le travail ne manque pas. Ce jour-là, lors de notre tournage, l'équipe est appelé en urgence sur le port. Le gestionnaire a constaté une pollution aux hydrocarbures. La compétence de police judiciaire fait du garde-champêtre un métier très recherché par les mairies, mais difficile à dénicher. C'est le cas à Montpellier (Hérault). Pourtant, les besoins sont immenses. Le problème, c'est que le dernier concours de garde-champêtre ne prévoyait que douze places, au niveau national. Christian Comin, nous explique : "On a aussi beaucoup de jeunes candidats qui aimeraient embrasser la carrière de garde-champêtre, mais qui ne peuvent pas, parce qu'il y a très peu de concours ouverts". Il y a 70 ans, l'Hexagone comptait environ 30 000 agents, essentiellement en milieu rural. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'un millier. TF1 | Reportage G. Guist'hau, T. Vartanian