Récupérateurs d'eau, c'est le moment de s'équiper

Pascal surveille assidument les niveaux de ses récupérateurs d'eau, parce que l'été dernier, ces deux cuves de 1000 litres n'ont pas suffit pour arroser tout son jardin. Alors, il a dû investir pour en acheter une troisième, car c'est le moment de planter ses fèves et il faut déjà puiser dans les réserves. Le mois de février a été le plus sec depuis près de 40 ans dans les Hauts-de-France. Alors, les jardineries proposent déjà toute une gamme de récupérateurs d'eau. De simples cuves noires, à partir d'une soixantaine d'euros, à des modèles beaucoup plus esthétiques. Un investissement qui peut être en partie aidé Cette municipalité par exemple offre entre 20 et 50 euros pour l'achat d'un récupérateur d'eau, sans condition de ressource et sur présentation d'une facture, et la demande est croissante. L'hiver n'a pas gorgé les sols en eau. Chaque petit geste compte pour l'économiser. TF1 | Reportage M. Fiat, C. Yzerman