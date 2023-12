Permis de conduire : ces automobilistes qui fraudent pour récupérer leurs points

Vous ne le voyez pas toujours, mais lui, il vous fait perdre quatre points dès que vous franchissez les feux rouges, et ça finit par coûter cher. Pour avoir votre compteur à jour, ce site n'est point permis. Un score dont on n'est pas toujours fier, des points faciles à perdre qu'à récupérer. Passé les six, il est urgent d'agir. La seule solution, faire un stage. Pour ça, il faut du temps et de l'argent, pas moins de 200 euros. Pour obtenir quatre points, le maximum, certains sont prêts à tout. Ce centre refuse régulièrement des stagiaires déterminés à frauder. Le candidat doit être présent pendant deux jours pour obtenir son attestation et ses points. Pourtant, certains en font un business sur Internet. Sur cette messagerie, pour 350 euros, notre interlocuteur nous propose un stage fictif, avec attestation et points. Il n'y aurait aucun risque, tout serait déclaré, grâce à des contacts haut placés dans la profession. Selon une avocate, si la fraude est avérée, nous perdrons nos points et notre argent. La surveillance s'intensifie dans les centres de stage. La préfecture des Bouches-du-Rhône, a mené 70 contrôles cette année. TF1 | Reportage S. Prez, N. Carme, P. Fontalba