Recyclage des déchets des écoles et des Ehpad : la bonne idée d'une commune du Tarn

Au menu ce jour-là : nuggets de poulet, haricot vert et de la galette. Un délicieux repas qui, une fois transformé, nourrira les espaces verts de la commune de Puygouzon (Tarn) grâce à un composteur nouvelle génération. Pour comprendre son fonctionnement, retour à la cantine. Alors que le repas touche à sa fin, les cantinières récupèrent les restes. C'est là que commence la deuxième vie de ses aliments. A Puygouzon, rien ne se perd. Les légumes, la viande, le pain... tout se transforme en compost en à peine 24 heures dans la machine. Chaque jour, les restes des 400 repas de l'école et de l'Ehpad sont recyclés. Les jardiniers de la commune ne jurent plus que par ce nouvel engrais. La mairie de Puygouzon est la première à avoir adopté ce composteur. A l'école, les enfants aussi sont déjà convaincus. Ils ont même donné les idées à leurs parents. Des grandes surfaces, des hôpitaux et des collectivités se sont engagés également dans cette démarche. Dans l'Hexagone, 90 composteurs nouvelle génération sont déjà en marche. TF1 | Reportage P. Michel, P. Mislanghe