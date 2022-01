Récyclage : la seconde vie des sapins de Noël

Une fois les fêtes passées, les sapins deviennent encombrants. Pour éviter de les déposer sauvagement sur les trottoirs, de plus en plus de villes les recyclent. C'est désormais une habitude. Une fois les fêtes passées, Eric vient déposer son sapin dans un espace mis à la disposition des habitants par la commune. Seuls les sapins naturels sans flocage ni emballage sont acceptés, car tous les arbres vont être recyclés. Ce processus donnera un composte, en quelque sorte, que chacun pourra ensuite étaler dans son jardin. Cela fait déjà quatre ans que la commune de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) organise la récupération des sapins des particuliers, mais aussi ceux qui ont servi à décorer la ville. Tout se récupère, même les bûches qui servent de pieds aux sapins de Noël. L'année dernière, 400 arbres ont été collectés. Cela avait permis de produire 600 kilogrammes de broyats. Un cadeau pour la terre et une seconde vie pour le roi des forêts. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard