Neige : le redoux inquiète les stations des Vosges

A Champ Du Feu, dans le Bas-Rhin, la neige ne cesse de fondre. Au pied des descentes qui sont pourtant à plus de 1 000 mètres d'altitude, des rivières d'eau se forment. Le redoux, le vent et les fortes pluies ont eu raison des couches de neiges de la station. Cela n'empêche tout de même pas les passionnés de profiter de ce qui pourrait être la dernière occasion de faire du ski. Du coté des moniteurs, ils soufflent un peu car il y a moins de monde. Les cours prennent fin pour les plus persévérants, des enfants sont prêts à passer leur Ourson, le premier niveau à ski. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/01/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 janvier 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.