Réélection d’Emmanuel Macron : ses soutiens entre joie et soulagement

Les lieux sont sous bonne garde et haute protection policière. Il n'y a pas une image du chef de l'Etat réélu ce matin. Emmanuel Macron a passé la nuit dans la résidence présidentielle de la Lanterne, à Versailles. C'est la dernière étape d'une soirée débutée à l'Élysée, où avec son épouse, Brigitte, il apprend les résultats à 20 heures. Au même moment, explosion de joie aussi sur le Champ-de-Mars, où l'attendent ses partisans. Un seul sentiment domine, le soulagement. Vers 21 heures, le cortège présidentiel s'élance dans les rues de Paris. Il y a cinq ans, Emmanuel Macron était arrivé seul au Louvre. Hier soir, sous l'hymne européen, il est accompagné de son épouse et d'une vingtaine d'enfants. Au premier rang l'attendent toute une partie de son gouvernement, le Premier ministre en tête. Un président très ému, dix minutes de discours et une Marseillaise, interprétée par la mezzo-soprano égyptienne, Farrah El-Dibany. Devant les caméras et au milieu de ses supporters, Emmanuel Macron ne boude pas son plaisir. Le public présent, déjà acquis à sa cause, en ressort encore plus convaincu. TF1 | Reportage M. Chantrait, A. Gaudin